Il bentornato va alla Serie A

Per ora accontentiamoci della semplice ripartenza del campionato (dopo che è ricominciata e conclusa la Coppa Italia), a breve cominceranno pure le partite che contano, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero.

Oggi la Serie A riapre i cancelli, come noto, senza pubblico, con un protocollo sanitario da rispettare, ma con la quarantena soft: Torino-Parma (ore 19,30) e Verona-Cagliari.

Si ricomincia dai recuperi della 6a di ritorno, che si completerà domani con Atalanta-Sassuolo (19,30) e Inter-Sampdoria (21,45).

Bergamo ha pianto, adesso prova a sorridere e l’Atalanta cerca di continuare a sognare, il quarto posto (un bel pezzo è già in cassaforte) e la Champions (che non è più un’utopia). Domani la squadra di Gasperini prova a staccare la Roma (sotto anche negli scontri diretti), al momento è già indietro di tre punti, mentre la squadra di Conte ha la possibilità di accorciare sulla Lazio a 62, quindi avanti di otto punti.

La Roma, tra il desiderio del quarto posto e l’evitare che la Lazio possa sbattergli in faccia il titolo, per non rendere la stagione giallorossa devastante.