I tormenti di Mou: la Roma è spenta

Più che dicembre inoltrato, in Algarve sembra di essere in Primavera. Ieri la temperatura ad Albufeira oscillava sui 20 gradi. Più mite certamente dell'umore di Mourinho, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. ll 3-0 subito contro il Cadice, non è andato giù al tecnico. Bastava vederlo in panchina durante il match, in piedi, braccia conserte, impassibile anche a qualche entrata un po’ troppo dura degli spagnoli, per avere l'impressione di qualcosa che non va. A preoccuparlo non è l'episodio singolo o la serata storta che può capitare. Ma una somma di atteggiamenti che vede la Roma aver staccato la spina da tempo. E più questo scorre, più difficile è riattaccarla. La brutta figura rimediata con la squadra penultima nella Liga spagnola, si somma alle due in terra giapponese con altrettanti pareggi strappati in extremis contro club di livello molto inferiore rispetto ai giallorossi.