Il 30 giugno è arrivato e di conseguenza anche la scadenza dei contratti di Celik, Dybala e Pellegrini. Il mese è stato caratterizzato dal nodo plusvalenze e le trattative hanno subito inevitabilmente un rallentamento, ma l'ottimismo a Trigoria non è mai diminuito. Il più vicino alla firma è Zeki. Il turco non ha ascoltato altre offerte (Juventus e Inter) ed ha aspettato i giallorossi che hanno messo sul piatto uno stipendio da circa 3 milioni all'anno. Ultimi dettagli da limare per Dybala che aspetta l'ok dei Friedkin. Vano l'ultimo tentativo del Boca - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - che fino all'ultimo ha provato a convincere Paulo, ci ha provato anche l'allenatore Arruabarrena. Pellegrini: l'agente attende una chiamata. Lorenzo ha messo da parte eventuali proposte in Italia e all'estero e la sua volontà è stata chiara fin da subito: non vuole lasciare la Roma nell'anno del centenario. In attesa anche Mancini e Cristante. Riso la scorsa settimana ha incontrato D'Amico e sono in programma altri contatti.