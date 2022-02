I ragazzi si faranno, ma la Roma…

Volpato e Bove, 37 anni in due, salvano Mourinho da un altro k.o. La squadra, però, non c'è e l'Olimpico stavolta fischia

La Roma davvero è poca, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Brillano i ragazzi che portano due gol salva-risultato e un po' di speranza. Cristian Volpato anni 18 ed Edoardo Bove 19. Diciamo che il futuro nelle loro piedi può essere roseo ma il presente va sistemato. Perché la Roma, per circa un'ora, in campo non esistita ed è stata in balia di un Verona tosto e coraggioso. La Roma ha fatto capolino a inizio stagione poi si è arrotolata in se stessa ed è caduta via via rischiando spesso il botto grosso. La settimana scorsa a Reggio Emilia è stata salvata sul gong da un colpo di testa di Cristante stavolta ci hanno pensato loro: Cristian ed Edoardo, 37 anni in due, meno di Ibra. Ma l'alibi Mourinho ce l'ha: le 9 assenze, quattro titolari mancanti che avrebbero dato qualcosa di più ma non abbiamo prove.