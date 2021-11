Ex glorie giallorosse sfilano ai Parioli per l’inaugurazione del Roma Club

Applausi e tante foto per gli ospiti Aldair, Boniek, Righetti e l'ex presidentessa Rosella Sensi

Nell’incantevole cornice del Tennis Club Parioli a due passi da Villa Ada è stato inaugurato il Roma Club Parioli. Ospiti d’onore tante persone che hanno contribuito a rendere grande la Roma come l’ex presidentessa Rosella Sensi, gli ex difensori Aldair, Ubaldo Righetti e Zibi Boniek che è tra i soci fondatori del club, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La serata è stata un’occasione per ricordare il passato e commentare la Roma del presente: “L’importante è costruire una squadra forte che possa dare soddisfazioni nel futuro“, ha detto Rosella Sensi.“La Roma l’ho sempre seguita e spero di venire presto alla stadio, perché questa volta c’è più voglia di rispetto agli anni precedenti“. L’idea di fondare il RC Parioli è nata da una chat Whatsapp tra alcuni soci del circolo che hanno intrapreso la strada di fondare un club che l’abbia l’obiettivo di sostenere la Roma sia in casa che in trasferta, ma anche di aiutare nel sociale attraverso atti benefici. È il terzo club che fa capo a un circolo dopo il Canottieri Roma e il Tevere Remo, conta 70 soci di cui 25 sono abbonati in Tribuna Tevere centrale (dove sarà esposto il loro striscione).