I baby di Gasperini leader con José

Chissà se Gian Piero Gasperini sapeva che quei quattro bravi ragazzi, talenti dell’Atalanta che stava per stupire l’Europa, sarebbero diventati leader e insostituibili (o quasi) della Roma di José Mourinho, che avrebbero vestito la maglia della Nazionale italiana e quella del Brasile? Magari un sospetto ce lo aveva, perché Mancini, Spinazzola, Cristante e Ibanez promettevano bene. Spina di anni ne ha trenta e a Bergamo è stato in due fasi. Leo - racconta Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - era il classico terzino moderno, un destro che giocava a sinistra. Bravo e sfortunato: dopo essere andato via dall’Atalanta, ha conosciuto due brutti infortuni. Mou lo apprezza, si gode la sua classe e gestisce le sue fragilità fisiche.