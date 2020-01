Higuain c’è, ma in panchina. Ramsey punta la Champions

L’allarme è rientrato in meno di 24 ore. Ieri Gonzalo Higuain si è allenato regolarmente in gruppo dopo l’affaticamento alla coscia sinistra di giovedì e – a meno di sorprese – sarà nella lista dei convocati in partenza oggi per la trasferta di Roma, scrive Alberto Mauro su Il Messaggero.

Probabile altra panchina per il Pipita all’Olimpico, visto che Maurizio Sarri sembra intenzionato a confermare la formazione anti Cagliari, con Ronaldo e Dybala in attacco del primo minuto.

Sulla trequarti Ramsey, sempre più titolare nelle gerarchie di Sarri. “La Juve mi ha voluto a tutti i costi – racconta il gallese a Sky Sport -, e sono entusiasta di aver colto questa opportunità. Per me è un piacere poter giocare per questa grande società accanto a un campione come Ronaldo. Vogliamo vincere la Champions ma dobbiamo lavorare sodo per confermarci in campionato, le vittorie in Italia ci daranno la forza per affrontare le sfide decisive in Europa“.

Vertice basso del rombo Miralem Pjanic (ma occhio a Emre Can, provato spesso davanti alla difesa in allenamento) con Rabiot e Matuidi sulle mezzali. In difesa Demiral favorito su de Ligt (per lui ancora problemi alla spalla) accanto a Leonardo Bonucci, con Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni.