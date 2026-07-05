Gli otto giorni che dividono la Roma dal raduno a Trigoria saranno quelli decisivi per l’assalto a Greenwood. Gasperini ha chiesto uno sforzo ai Friedkin anche perché teme l’inserimento di altre squadre. Il Fenerbahce è tornato con forza sul giocatore: i turchi hanno messo sul piatto un ingaggio da top player (da circa 7 milioni di euro) ed hanno in mente di presentare una nuova offerta al Marsiglia che ne ha già rifiutata una da 35. La volontà del giocatore, però, è quella di giocare in Champions League la prossima stagione, anche per questo per il momento è arrivato un ‘no’ all’Al Hilal, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Un punto a favore dell’Atletico Madrid che lo segue da maggio e ora è tornato a chiedere informazioni. Dalla Francia fanno sapere che una prima offerta è arrivata, più per mettere pressione ai giallorossi anche perché la prima proposta degli spagnoli è di poco meno di 30 milioni di euro, praticamente un segnale per dire "ci siamo anche noi". Ma c’è un fattore che da un momento all’altro può cambiare le carte in tavola. Sono due i giocatori in uscita dell’Atletico Madrid, uno è Julian Alvarez l’altro è Sorloth. Entrambi sono impegnati al Mondiale e ipotizzare una cessione in questa settimana è complicato. Senza l’addio di uno dei due difficilmente dalla Spagna arriverà una nuova offerta. La Roma deve sfruttare questo tempo a disposizione per bruciare la concorrenza che ad oggi non spaventa ma che col passare del tempo può diventare un pericolo.