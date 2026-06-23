Il mercato in entrata della Roma partirà a luglio, prima ci sono altri nodi da sciogliere ma Gasperini ha già fatto una lista di nomi utili per rinforzare la rosa. Oltre al solito Greenwood il tecnico ha richiesto anche un acquisto in difesa. I fari sono puntati su Ostigard, centrale del Genoa che ora è impegnato con la 'sua' Norvegia al Mondiale. Il principale obiettivo per rinforzare l'attacco è sempre Greenwood. Il Marsiglia non arretra di un millimetro: la richiesta - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - è di 50 milioni più 5 di bonus e dal 1 luglio si attiverà la clausola da 60. L'accordo col giocatore è stato trovato anche grazie ai vari colloqui che ha avuto con Gasperini ed è pronto un contratto da poco meno di 5 milioni a stagione. A Trigoria si studia l'offerta, l'idea è quella di rateizzare per mettere a bilancio una piccola cifra prima del 30 giugno. Una soluzione che aiuterebbe il club francese che invece potrà inserire fin da subito il totale. Nei prossimi giorni sono previsti altri contratti tra le parti, i rapporti sono ottimi e filtra ottimismo.