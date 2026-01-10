Gasperini: “Mi affido ai Friedkin”

È un po la storia del Cavaliere Nero. Non va stuzzicato perché poi, come ricordava l’indimenticato Gigi Proietti, la reazione è di quelle tremende. E poco importa che qualcuno ieri non avrà capito, di certo Gasperini - dal suo punto di vista - è andato a segno. Chirurgicamente. Senza alzare la voce, abbozzando anche qua e là un paio di sorrisi. Il Sassuolo è sullo sfondo, il campionato della Roma si gioca altrove. Sul mercato. L'imminente arrivo di Raspadori non basta. Serve anche Zirkzee per il quale però lo scenario volge al negativo. Così - racconta Stefano Carina su 'Il Messaggero' - il fatto che da giovedì sera siano iniziati a circolare altri nomi (su tutti il baby Robinio Vaz), visto poi come è andata a finire in estate con Sancho, l'ha messo sul chi va là: "Voi siete bravissimi, informatissimi, vi leggo, siete fantastici, fate benissimo il vostro mestiere. Quello che è sicuro è che non sono io ad alimentare queste cose. Inutile parlarne, i nomi li sapete, anche se con me non avete mai parlato per telefono o messaggio di calciomercato. Lo ripeto, tanto sapete tutto e avete le vostre fonti...", abbozza sibillino alla platea. Della serie: se lui non parla, chi è che lo fa al posto suo? È la prima stoccata, non l’ultima. La seconda arriva poco dopo: "Mi auguro che i contatti con i Friedkin siano sempre più frequenti. Anche perché quando parlo con loro siamo sempre in linea su quello che vorremmo realizzare. Però dobbiamo farlo". E in questo caso, il convitato di pietra sembra avere l'identikit del ds Massara, con il quale i rapporti non sono certamente idilliaci. Gasp spazia, sorride ma appena può torna a punzecchiare:"Il fatto che la proprietà sia qui, forse per la prima volta per così tanto tempo, è più importante dei 36 punti conquistati ed è il segnale che vuole prendere in mano la situazione, che vuole prendersi cura della squadra che si allena bene, senza problemi e non con difficoltà nelle sedute come ho letto. Ranieri? Ultimamente è sempre qui... Si è dovuto operare, c'è un bel rapporto".