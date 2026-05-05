Gasp torna all’attacco: “Se devo lavorare con le idee degli altri, meglio andare via”

La vittoria contro la Fiorentina porta la Roma ad un passo dal quarto posto, ma non rasserena del tutto Gasperini che è un fiume in piena in conferenza: "Questo è un gruppo molto forte che ci mette sempre la faccia. Tutti giocano sempre, non si danno mai per malati. Questi sono valori da rinforzare, non da smantellare per prendere chissà chi”. Il riferimento - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - è ai tanti scontri avuti con Massara nel corso della stagione. "Il prossimo anno bisognerà evitare i disguidi che ci sono stati in questa stagione”. "Mi dà fastidio che c'è chi pensa che questo sia un gruppo da quinto-sesto posto e oltre non possa andare. Se avessero avuto dei rinforzi in più magari avrebbero raggiunto traguardi più alti. Stiamo cercando di dare il massimo, abbiamo bisogno anche che gli altri non facciano altrettanto. Stare in questa situazione di classifica a tre giornate dal termine ci dà molta energia". La qualificazione in Champions passa anche dal derby di metà maggio che molto probabilmente si giocherà il 17 alle 12.30. Sarri lo ha definito un insulto, Gasp ha provato a spegnere le polemiche: «Magari piove”