Sale la febbre per gli abbonamenti, i tifosi sono in attesa della campagna che a breve partirà con la prima fase - come al solito - dedicata a chi è in possesso della tessera della stagione 2025/2026. Il settore più ambito rimane la Curva Sud, ma anche il più difficile da acquistare poiché quasi tutti gli abbonati rinnoveranno il proprio posto e sono in tanti quelli che rischiano di rimanere fuori alla vendita libera. La voglia di esserci è tanta ma attenzione alle truffe sui social. Nei giorni scorsi su Instagram e non solo sono state create diverse 'pagine' che mettono in vendita i PNR (i codici dell'abbonamento) per poter poi avere la prelazione al momento della fase uno. I PNR offerti ai tifosi, però, sono falsi e sono già diversi i romanisti truffati. Il consiglio è di affidarsi solamente ai canali ufficiali di vendita e provare a strappare un abbonamento per la prossima stagione che rivedrà la Roma in Champions League dopo sette lunghi anni.