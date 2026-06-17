Ndicka è pronto a fare l'esordio al Mondiale. L'infortunio al bicipite femorale rimediato nel derby gli aveva fatto saltare la sfida Champions contro il Verona e la prima partita nel torneo della 'sua' Costa d'Avorio contro l'Ecuador. I compagni di squadra hanno portato a casa i tre punti, ma lunedì si alza il livello. Alle 22 la sfida contro la Germania che ha battuto il Curacao 7-1 nella prima sfida. Evan è già tornato ad allenarsi con il resto del gruppo ed è pronto per partire dal primo minuto a distanza di un mese dall'ultima volta. La squadra africana punta almeno ai sedicesimi di finale del Mondiale e la strada è spianata dopo il successo di qualche giorno contro l'Ecuador.