Si raffredda, ancora una volta, la pista che porta Tel alla Roma. Dopo l'interesse delle scorse sessioni di mercato, il club giallorosso aveva rimesso gli occhi sul francese. E nelle ultime settimane sembravano esserci margini per un'apertura al trasferimento. Ora, però, qualcosa è cambiato. O forse sarebbe meglio dire qualcuno. Roberto De Zerbi avrebbe infatti bloccato ogni possibile uscita del giocatore. Come riporta il Daily Mail, il tecnico del Tottenham avrebbe ribadito a Tel di puntare su di lui al 100%, considerandolo uno degli elementi chiave del progetto. Neanche gli eventuali arrivi di Savinho e Guirassy dovrebbero modificare il suo status all'interno della rosa. De Zerbi ha le idee chiare. E il francese è tra gli intoccabili. Per questo motivo la pista Roma perde quota. Non è del tutto tramontata, ma le possibilità che sembravano concrete fino a pochi giorni fa si sono notevolmente ridotte. La chiusura del Tottenham, e soprattutto quella dell'allenatore, rende l'operazione molto più complicata. A Trigoria si valutano quindi alternative. D'Amico continua a monitorare diversi profili, senza perdere di vista quello che resta il grande obiettivo per l'attacco: Mason Greenwood.