L'agenda di D'Amico è piena. Oltre alle cessioni e alle entrate, il ds è al lavoro da diversi giorni per i rinnovi di Pellegrini, Dybala e Celik. Il turco - al momento impegnato al Mondiale - è a un passo dal prolungamento. I contatti tra le parti sono costanti e nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca. Da limare, ancora, una distanza economica tra domanda e offerta ma il terzino destro dovrebbe firmare il rinnovo fino al 2029 e guadagnerà poco meno di 3 milioni a stagione, secondo quanto riportato da Matteo Moretto. Attesa anche per Dybala e Pellegrini. Paulo è in attesa della risposta del club alla controproposta inviata qualche giorno fa, mentre per Lorenzo è questione di giorni. I contatti tra il ds e il procuratore si sono intensificati e il numero 7 è pronto a firmare un rinnovo biennale. Gasperini aveva chiesto la permanenza dei suoi fedelissimi, poi a luglio decolleranno le trattative per il mercato in entrata. L'obiettivo principale rimane Greenwood, ma il Marsiglia continua a fare muro e chiede circa 50 milioni di euro più bonus.