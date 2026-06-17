La Roma è al lavoro sul fronte del mercato in uscita. Oltre a Soulé sul quale c'è un interesse del Borussia Dortmund, l'obiettivo di D'Amico è quello di cedere anche le seconde linee. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari di SportItalia ai microfoni di Radio Manà Manà è ben avviata la trattativa tra Angeliño e il Betis Siviglia: "Da quanto so, c’è stato un contatto recente e profondo con il Betis Siviglia e da quanto ho capito è una trattativa ben avviata". La squadra spagnola ha chiesto informazione anche per Dovbyk, ma l'operazione rimane difficile a causa delle alte richieste per l'ucraino. Il centravanti rimane in uscita e D'Amico proverà a regalare a Gasperini un nuovo vice Malen. Vaz, invece, può andare in prestito in Serie A.