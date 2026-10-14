Pochi i dubbi di formazione per Gasperini per la sfida col Real. In attacco la coppia Dybala-Malen non si tocca e rispetto alla trasferta di Como tornerà dal primo minuto Soulé. L'argentino prenderà il posto di Pellegrini, va verso un'altra panchina Mora (la quinta consecutiva). Scalpita Balerdi che è in ballottaggio con Ndicka per giocare al centro della difesa. Mancini e Hermoso, invece, completeranno il pacchetto arretrato davanti a Gollini che torna in Champions a distanza di cinque anni. Anche in quel caso - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - in un match contro il Real Madrid. C'era anche Marten de Roon quella sera e l'olandese anche oggi partirà nell'undici iniziale, al suo fianco Koné. Sulle fasce Wesley e Molina (anche se è aperto il ballottaggio con Rensch), ma con una possibile sorpresa. Il brasiliano-come già successo contro l'Inter - potrebbe giocare a destra per contenere Vinicius. Reintegrato anche in lista Champions Vasquez che sarà il vice Gollini.