Tutti a disposizione di Gasperini. Torna anche Pellegrini 157 giorni dopo l’ultima apparizione. C'è anche Koné che si è messo alle spalle la lieve infiammazione al ginocchio e scalpita per giocare dal primo minuto. In settimana si è sempre allenato a parte, solamente ieri ha svolto l’intera sessione con i compagni di squadra. Il ballottaggio - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è aperto con Pisilli che è in leggero vantaggio ed è stato provato in coppia con Cristante. Recuperato anche Lulli che aveva saltato l’allenamento di sabato per un virus intestinale e si candida ancora una volta per giocare nell'undici iniziale, per la quarta partita di fila in campionato. Non male per un ragazzo di soli 19 anni che punta anche alla prima convocazione in Nazionale. Nessun cambio in difesa. Davanti a Svilar ci sarà il solito terzetto composto da Mancini, Ndicka e Hermoso. A sinistra spazio a Wesley. L'altro ballottaggio è sulla trequarti. Soulé è in leggero vantaggio su Mora, ma Gasp sceglierà in queste ore. Nessun dubbio, invece, su Malen e Dybala. L'olandese è a secco da due partite e da quando è nella Capitale non è mai rimasto senza segnare per tre.