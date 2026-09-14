Walter Sabatini torna a parlare di Roma. L'ex dirigente giallorosso, da poco tornato nel calcio come consulente della Pro Patria, in un'intervista a Il Corriere della Sera ha ripercorso alcune tappe della sua carriera tra cui anche quella giallorossa. Sabatini ha inoltre parlato di Gasperini e di Dybala. Queste le sue parole:

Ha lavorato in tanti club ma dove ha lasciato il cuore? "Alla Roma. È la mia vita, non mi faccia dire altro perché mi è venuto il complesso di essere un uomo noioso".

Lei sarebbe andato d’accordo con un allenatore come Gasperini? "No. Ho grande ammirazione per il suo lavoro come tecnico ma sarei entrato in rotta di collisione".

Il giocatore che la diverte? "Paulo Dybala, un campione residuale del nostro campionato. Negli anni Novanta avevamo Ronaldo, Platini, Rummenigge. Ora di quella stirpe di fenomeni, c’è solo Paulo in Serie A".

Chi ha più valori in questo momento in Italia? "Nell’ambiente romanista c’è grande euforia. Una coesione spirituale che fa sentire tutti imbattibili. Ma per qualità della rosa e profondità delle scelte l’Inter è un gradino sopra tutte".