L'ex capitano giallorosso torna in libreria: "Qui racconto quello che finora avevo tenuto per me, le mie verità, senza filtri"

Redazione
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Totti: “Inter da scudetto, ma con questa Roma… Centenario? Ecco cosa posso dirvi”

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Dopo "Un capitano", scritto insieme a Paolo Condò, Francesco Totti torna in libreria. L'ex capitano giallorosso ha annunciato, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'apertura delle prevendite del suo nuovo libro, intitolato "Oltre". "Di me si è sempre saputo tanto. Ma non tutto. In “Oltre” ho raccontato quello che finora avevo tenuto per me, le mie verità, senza filtri", ha scritto Totti nel messaggio che accompagna il video di presentazione. Il libro, realizzato insieme al giornalista Alessandro Alciato e composto da 160 pagine, sarà disponibile in tutte le librerie a partire dal prossimo 22 settembre.

Totti Genoa CFC v AS Roma - Serie A TIM
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