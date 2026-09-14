Torino azzurra. Nessun cambio epocale nei colori sociali granata che fanno parte della storia del nostro calcio, ma solo la forte marca italiana che assumerà la gara di questa sera tra la squadra di Abate e la Roma. Il motivo è semplice, visto che quella che si concluderà questa sera è l'ultima giornata a disposizione di Roberto Mancini per fare le sue scelte in ottica convocazioni e dirimere i dubbi. Tanto che il ct è atteso in tribuna proprio al Grande Torino per visionare i tanti 'azzurrabili' in campo e in panchina. Perché venerdì come di consueto verrà diramata la lista dei giocatori che il nuovo commissario tecnico porterà con sé in questo ciclo-bis, nella prima sosta lunga per le nazionali. Durata: tre settimane, quattro partite, tutte di Nations League. Ci si attendono tante novità da parte del tecnico, dei tentativi, le prime volte verosimilmente si sprecheranno. Serve dare subito una svolta per non lasciare nulla di intentato. E in questo senso la Roma può costituire un serbatoio importante.

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Alcuni probabili convocati, anzi quasi tutti, saranno in campo questa sera con la maglia giallorossa, formando in qualche modo un ponte tra il passato e il futuro.sono le certezze, col difensore toscano che ormai era diventato punto fermonegli ultimi mesi. Lui e Bryan sono partiti benissimo, sperano di far parte del nuovo gruppo come senatori, capitalizzando l'ottimo momento di forma fisica e mentale. Accanto aoggi va verso una maglia daanche Niccolòvisto un. Per lui sarà la prima da titolare in questa stagione, vorrà dimostrare di poter essere fondamentale per questacosì come per laA giugno è stato lui a trascinare l'Italia sperimentale diimbottita di giovani, si è comportato da leader caricandosi la squadra sulle spalle. Tra l'altro gligiocheranno proprio contro ilcome due anni fa (finì 2-2), quandoha esordito con la selezione maggiore, lanciato daallo Stadio Olimpico. Ah già, anche stavolta si giocherà a Roma, in casa giallorossa.

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Due anni faera l'unico romanista convocato per il match, titolare ma poi espulso ingenuamente. Paradossalmente, nella tornata di convocazioni di venerdì Lorenzo sarà con buona probabilità l'unico che invece resterà fuori dei giocatori diÈ rientrato ora dopo cinque mesi, l'Azzurro invece non lo vede proprio da quelcontro il Belgio all'Olimpico. In cuor suo c'è il sogno di vestire di nuovo la magliasoprattutto dopoLa voglia di dare ancora qualcosa è rimasta tantissima, ma la situazione attuale e la direzione che prenderà la Nazionale lo rendono un desiderio complicatissimo da realizzare. Ma oggi il 7 sarà un altro pezzo di azzurro aDecisamente più concrete le possibilità diclasse 2007 che si prepara alla quarta da titolare su quattro in campionato. E con prestazioni di alto livello. Mancini lo osserva e potrebbe seriamente convocarlo, il pensiero c'è. Il duello è curiosamente proprio con Cacciamani esterno granata che ha la sua stessa età e che questa sera avrebbe potuto giocareseavesse accettato l'offerta dellain estate. Sarà un altro duello in salsacondalle retrovie a premere per una (doppia) possibilità. Con pureche spera di scalzare proprioe rientrare nel giro.

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Ghilardi scalpita, Mancini vuole vederlo all'opera. Ma lo spazio a Roma è poco

Partirà quasi certamente dalla panchina invece Danielesi tratta però di un altro calciatore che Robertosegue con grande interesse e che vorrebbe vedere all'opera quanto prima. Il difensore ex Verona scalpita, è pronto a spaccare il mondo e in una possibilità già oggi ci spera, conche potrebbe rifiatare dopoIl suo 'problema' ora si chiama Leonardoche colè entrato alla grandissima. In ogni caso le motivazioni extra per gli italiani stasera saranno moltiplicate, a maggior ragione sapendo di avere gli occhi del commissario tecnico che. Sarà l'occasione di mettersi in mostra, confermarsi, e sicuramente scambiare qualche battuta.