Gasp: “La Juve? Sarebbe bello vincere ma per il traguardo si decide alla fine”

Le big steccano, la Roma no. Gasperini si gode il terzo posto in classifica (insieme al Napoli) ottenuto grazie alla prima vittoria per 3-0 in Serie A, quasi un paradosso tenendo in considerazione l’emergenza in avanti. La mossa che cambia la partita arriva nel secondo tempo con l’avanzamento di Cristante e la sorpresa della difesa a 4. Tra una settimana all’Olimpico arriverà la Juventus, un vero e proprio scontro diretto per la Champions League, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. La casella delle vittorie contro le big è ancora ferma a zero e l’occasione per andare a +7 è ghiotta. Ma l’allenatore non cambia idea sulla corsa al quarto posto: "Domenica sarà una partita molto importante, vincere sarebbe un grande passo in avanti. All’Atalanta sono andato in Champions 5 volte negli ultimi 7 anni e la qualificazione è sempre avvenuta all’ultima giornata o al massimo a due giornate dalla fine. Adesso le giornate sono ancora molte, 12 partite sono tantissime, e ci sono squadre che arrivano da dietro come Atalanta e Como che sono pericolosissime".