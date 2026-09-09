Era fine maggio e con un mercato alle porte, era ancora il periodo dei sogni sull'onda di quello appena realizzato, il ritorno in Champions dopo 7 anni.

Che poi tanto sogni non erano. Perché Greenwood è stato qualcosa di tangibile, palpabile, prendibile. Il primo a crederci è stato Gasperini che aveva individuato nell'inglese l'uomo per il salto di qualità. Il corteggiamento è stato lungo, diretto, concreto. Ecco, forse proprio questo protrarsi della trattativa, anziché provare a bruciare la concorrenza, alla fine s'è rilevato letale. Ora si ritrovano, da avversari. Gasp si avvicina al debutto europeo senza timori. Il mercato gli ha regalato un'altra Roma, magari meno appariscente ma certamente competitiva e completa. dando un'occhiata al calendario quella di domani è già una partita, se non decisiva, molto importante. Perché, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, considerando proibitivi gli incroci con Psg, Real Madrid e (forse) la trasferta all'Old Trafford, i punti bisogna iniziare a racimolarli da subito. Per questo motivo il turnover dovrebbe essere molto ridotto. Molina al posto di Lulli e poco altro. Normalmente il tecnico quando affronta squadre che difendono a quattro ama schierarsi con il trequartista, anziché con due giocatori più larghi. Per questo ad oggi è favorito Mora (inserito dal New York Times nella lista dei dieci calciatori esordienti da tenere d'occhio in questa edizione) rispetto a Soulé, rinfrancato psicologicamente dal gol-vittoria contro l'Atalanta. Saranno 2300 i tifosi romanisti al seguito della squadra. lo sponsor Eurobet.live sulla maglia poiché non sono ammesse sponsorizzazioni a siti di gioco d'azzardo. Al suo posto uno sponsor benefico.