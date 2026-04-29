Gasp ha fretta, vuole iniziare a programmare la prossima stagione ma manca il ds

Non cè tempo da perdere. Gasperini ne è consapevole ma ha le mani legate. Perché se sul campo la linea è tracciata - vincere le quattro partite che rimangono e sperare in due passi falsi della Juve - fuori è tutto fermo. L'addio di Ranieri e la sfiducia pubblica a Massara (che continua comunque a lavorare: ieri era l'unico presente a Trigoria) ha paradossalmente bloccato ancora di più l'operatività del club con il tecnico che non sa con chi rapportarsi. L'uomo di fiducia dei Friedkin non è presente mentre Dan e Ryan sono dall'altra parte dell'Oceano. Per questo motivo l'allenatore ha chiesto alla proprietà di avere un nuovo colloquio. Proprio sulla nomina del ds, al di là delle dichiarazioni di facciata, l'allenatore si aspetta chiaramente di venir ascoltato. La scelta - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - non è semplice. Con Giuntoli e Paratici ad oggi in calo, il preterito è D'Amico, legato però ancora un anno all'Atalanta. l'Atalanta non intende liberarlo già di per sé, figuriamoci poi per favorire il tecnico giallorosso. Diverso il discorso di Manna: il rapporto con Conte non è mai decollato. Sullo sfondo resta Sogliano, il più semplice da prendere. C'è poi il mercato. La prima parte, quella relativa alle uscite per soddisfare le plusvalenze, entro il 30 di giugno. E in quest'ottica a Trigoria stanno provando a capire se ci sia la possibilità, grazie a tagli nei costi già previsti e l'ingresso del main sponsor, di rientrare nella cosiddetta quota di permissività della Uefa. Dal primo luglio scatterebbe poi la seconda, quella delle entra-te. «Se ho delle responsabilità tecniche allora è giusto avere una credibilità e che io venga accontenta-to». E le idee in tal senso sono chiare: rinnovare Hermoso, Pellegrini, Mancini e Cristante, rimpiazzare il partente o i partenti per il FPF, trovare il terzino sinistro titolare. Due esterni offensivi a sinistra e almeno uno a destra, se Soulé resterà. Non mancano i nomi: Nusa è il sogno, Summerville. Sauer e Munoz sono tra le piste più praticabili.