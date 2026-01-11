Gasp felice ma il mercato lo preoccupa: “Altrove non si sa nulla, poi li presentano”

Nessun silenzio stampa questa volta per Gasperini che a differenza del post-gara di Lecce si presenta davanti ai microfoni, ma preferisce non toccare l'argomento mercato. "La cosa è abbastanza antipatica, parlo solo dei miei giocatori che stanno facendo una prestazione migliore dopo l'altra. E' una questione di rispetto. In molte società non si sa niente e poi li presentano, noi andiamo avanti mesi parlando di giocatori altrui". Meglio ringraziare la squadra, che da inizio stagione non ha mai deluso. Chi non ha bisogno di crescere è Soulé, che ieri ha segnato nuovamente ed è il capocannoniere della squadra con sette reti. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Sono invece 76 i giorni senza gol di Dybala, un digiuno che inizia a pesare non tanto sui punti in classifica ma sull'umore della Joya. Martedì col Torino in Coppa Italia toccherà di nuovo a lui perché l'emergenza in attacco non si placa: la speranza è di recuperare almeno uno tra Baldanzi e Bailey, ma ieri si è fermato anche Ferguson per una contusione nella zona lombare. La buona notizia è il ritorno di Ndicka, con la Costa d'Avorio eliminata dalla Coppa d'Africa.