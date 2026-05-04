Gasp: “Dan deluso, ora serve chiarezza”

Va dato atto a Gasperini di aver creduto alla Champions quando ormai non ci sperava più nessuno. Figuriamoci ora che può tornare, vincendo questa sera contro la Fiorentina, a -1 da Spalletti. L'occasione è ghiotta, imperdibile. Come quella di costruire il prossimo anno una Roma a sua immagine e somiglianza. Ma il tecnico preferisce un distinguo:"In questo momento ci sono due binari, quello della stagione che è viva e attiva. E c’è l’altro binario legato al futuro di cui giustamente si parlerà. Non voglio sviare le cose ma non è ancora il momento di parlarne qui. Poi cercherò di essere il più chiaro possibile perché i tifosi hanno bisogno di capire cosa si vuole e si cercherà di fare". Segnatevela bene questa parola, chiarezza. Perché - sottolinea Stefano Carina su 'Il Messaggero' - il tecnico la ripeterà altre due volte. A chi gli chiede se la Roma sia in ritardo di programmazione il tecnico risponde tirando in ballo implicitamente Ranieri: "Bisogna dare atto alla società che ha avuto una grossa delusione che non si aspettava e ora deve prendere un’altra strada rispetto a quella che si immaginava". La presenza a Trigoria di Corbin Friedkin e non di Ryan non è passata inosservata. Per una volta Gasp va con il freno a mano tirato: "La presenza di Corbin magari è un segnale che la proprietà inizia a muoversi sia per il finale di campionato sia in prospettiva futura". Quel magari fa tutta la differenza del mondo. Sono parole volutamente ponderate, intrise di diplomazia che nascondono però un'aspettativa da parte dell'allenatore di trasparenza nei programmi e nei ruoli. La chiarezza serve anche per sciogliere la matassa rinnovi:"Era una situazione rischiosa portare tanti giocatori in bilico. Per fortuna i ragazzi hanno dimostrato un attaccamento e una professionalità straordinaria".