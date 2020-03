Friedkin resta in attesa. Il titolo perde il il 20%

Tonfo in Borsa per il titolo della Roma che nella giornata di ieri ha perso il 20% arrivando a quota 0,46 centesimi per azione, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il calo è dovuto all’incertezza della trattativa tra Friedkin e Pallotta che avrebbe subito uno stand-by per via del coronavirus.

Intanto a Trigoria dopo il test di sabato contro la Primavera dell’Inter, Amadou Diawara è tornato ad allenarsi con la prima squadra. Ieri il centrocampista ha svolto la seduta con il gruppo e potrebbe riuscire a strappare la convocazione per la trasferta a porte chiuse di Europa League contro il Siviglia di giovedì alle 18.55.