Il club bianconero avrebbe provato a persuadere Gasperini inserendo nell'affare l'olandese che il tecnico ha fatto esplodere a Bergamo

Redazione
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La Roma ha detto no. Mile Svilar non si muove dalla Capitale, soprattutto a fronte di un'offerta ritenuta molto bassa come quella della Juventus, che si è spinta a oltre 40 milioni di euro. Il portiere classe 1999 è ritenuto un punto fermo della rosa giallorossa.

Il club bianconero nelle ultime ore ha tentato il colpo muovendosi concretamente e oltre all'offerta da 40 milioni di euro, come riportato da il Corriere della Sera, è stata messa sul piatto un'altra opzione: uno scambio che avrebbe portato nella capitale un vecchio pupillo di Gian Piero Gasperini, ovvero Teun Koopmeiners. La Roma ha da subito scartato questa ipotesi.

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