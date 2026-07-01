Il 31 agosto del 2009 il mondo Roma fu scosso da un "colpo" di mercato inatteso. Quando tutti si attendevano la ciliegina sulla torta del gong di mercato su una squadra che lottava quasi ogni anno per lo scudetto arrivò Fabio Zamblera dal Newcastle "E chi è?", esclamarono tutti. In realtà solo un giovane molto talentuoso che aveva lasciato troppo presto l'Atalanta. E che però sarebbe andato a rinforzare la Primavera senza mai trovare spazio in prima squadra. Nei due anni precedenti era già passato in prestito a Sampdoria e Newcastle, anche qui senza mai esordire tra i grandi. Sui social appena nati e nelle radio impazzò "il progetto Zamblera". E il ragazzone che segnava gol a grappoli nelle giovanili divenne l'emblema di un mercato deludente e della contestazione a Rosella Sensi. A dire il vero quella stagione si concluse poi con la maxi rimonta sull'Inter di Mourinho, con l'arrivo di Toni a gennaio e uno scudetto appena sfiorato. Ma per tutti Zamblera rappresenterà il simbolo della delusione di chi si aspetta il colpaccio di mercato e invece si ritrova con poco in mano. Dopo quella stagione a Zamblera non resta che tornare in Inghilterra, dove il copione rimarrà pressoché immutato.

La nuova vita di Zamblera

L'esordio con i Magpies, nel calcio che conta, non arriva. Zamblera si allenerà con, annuserà la grande Premier. Ma di fatto resta un incompiuto. Una delusione grande, aggravata da un brutto infortunio, che lo porterà a mettere su tanti chili. Troppi per sperare ancora in una chiamata dall'alto. Giocherà ancora in provincia: al Bellaria e al Palazzolo. E poi? A soli 25 anni lascerà il calcio. E ora? Fabio è stato bravo a reinventarsi.la sua città Natale. Nella bio Zamblera si descrive così: " Anche se questa professione non era quella che avevo scelto in partenza, visto che avevo iniziato una carriera da calciatore, ora sento di essere esattamente al mio posto. Sono soddisfatto dell’ambiente che io, il dott. Freti e il dott. Poppi stiamo creando in questo Studio. Dalla qualità del servizio che riusciamo a dare al cliente, alla serenità e serietà con cui lavorano i nostri collaboratori che io considero di vitale importanza".