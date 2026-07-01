Passato il tanto agognato 30 giugno, il mercato della Roma adesso può entrare nel vivo anche e soprattutto dal punto di vista dei nuovi acquisti. Oltre alla priorità Greenwood, si guarda anche al ruolo di vice Malen che difficilmente sarà ricoperto da Dovbyk. E nel mirino di D'Amico ci sarebbe Sebastiano Esposito. L'attaccante classe 2002 del Cagliari è diventato a tutti gli effetti un calciatore dei sardi, dopo essere stato per anni di proprietà dell'Inter. Come riportato da TuttomercatoWeb, la Roma ha fatto un sondaggio per valutarne eventuali costi e fattibilità. Il Cagliari ha riscattato Esposito dall'Inter per 4 milioni più il 40% della futura rivendita in favore dei nerazzurri, e difficilmente si priverebbe del suo attaccante per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro. Anche il Como nelle scorse settimane aveva sondato la possibilità, senza affondare però il colpo. Per Esposito nell'ultima stagione 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia, condite da 8 gol e 6 assist.