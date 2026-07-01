Novità in vista a Trigoria. Come scrive Il Messaggero, nei prossimi giorni è atteso Ed Shipley, braccio destro dei Friedkin. Il 13 luglio, giorno del raduno, si avvicina e Gasperini vorrebbe almeno un nuovo innesto. Tutte le strade portano a Greenwood. La Roma, nei prossimi giorni, è pronta a presentare la prima offerta al Marsiglia: 40 milioni più bonus. Una cifra ancora distante una decina di milioni dalle richieste dell’OM. I capitolini hanno l’accordo con il calciatore ma servirà uno sprint per evitare l’inserimento di altre società. Gasp nella lista dei desideri ha aggiunto anche un altro attaccante esterno, un esterno di centrocampo, un vice Hermoso e un centrocampista.