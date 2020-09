Friedkin dalla Raggi la prossima settimana

Sarà il nuovo impianto di Tor di Valle il piatto forte dell’incontro tra la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, i due neo proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, come riporta Il Messaggero.

Il vertice, secondo il Campidoglio, si svolgerà “nei prossimi giorni”, anche se in extremis si è tentato di organizzarlo già per questa mattina.

Gli imprenditori statunitensi, però, potrebbero non essere nella Città eterna in questo weekend, per ritornarvi all’inizio della prossima settimana.

Il progetto del nuovo stadio ha ottenuto il via libera della giunta capitolina ad agosto, al termine della due diligence richiesta dalla sindaca per verificare la regolarità dell’iter amministrativo, dopo l’inchiesta della Procura di Roma.