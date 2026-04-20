Friedkin al bivio, pace o rimpasto

Da una parte c'è la società che meno di un anno fa ha pescato e scelto Gasperini da una lista allargata con all'interno pure chi, prematuramente, ha detto no grazie; dall'altra c'è lo stesso tecnico di Grugliasco che ha accettato, avendo buone sensazioni che il traguardo si potesse raggiungere prima, e per molto tempo ha avuto ragione. Da un'altra parte ancora, c'è Ranieri, che di questo club è solo un consulente e, come tale, ha stilato la lista di quei nomi, tra cui proprio Gasp, avallando per primo la decisione di Dan, consigliandolo pure nella scelta di Massara come ds e dello staff sanitario. Nel tempo - scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero - le cose sono cambiate e di pari passo si sono modificati i comportamenti, i rapporti interni. Sta alla società intervenire e lo farà a fine stagione, ma le sensazioni che filtrano vanno in una, inevitabile, direzione. Molti, giustamente, si chiedono: come mai non l'abbia ancora fatto? 1) Non lo ha fatto perché sa che qualsiasi decisione presa in questo momento legittimerebbe un disastro che per ora è solo arrivato in superficie e che questo è il modo più evidente di ammettere un fallimento, di aver scelto le persone sbagliate. 2) Perché Ranieri viene considerato uno di casa, Friedkin senior lo stima e non dimentica ciò che ha fatto per la Roma. 3) Perché Gasperini, nonostante certe sue spigolature caratteriali, è il miglior allenatore possibile per questo club e in questo momento. L'uomo della proprietà presente a Trigoria, sta cercando di mediare. Insomma, per tirare le somme: è più facile rinunciare a Ranieri (e Massara) o a Gasperini? Gasp chiede pieni poteri, vuole essere il primo riferimento a Trigoria. Assecondare Gasp, per il club, significa rifondare, mentre rinunciando a lui no, non totalmente. Ranieri è chiuso nel suo silenzio e aspetta; Gasp ha parlato con il club, resterà solo a quelle condizioni. Ci sono ancora cinque partite da giocare e un risultato matematicamente rag-giungibile, quindi un mese per tapparsi il naso e andare avanti.