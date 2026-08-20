Qualche giorno di stand by per rinforzare l’attacco mentre la caccia al vice Wesley non si fermerà. La trattativa per Udogie ha subito una brusca frenata nelle scorse ore. Il Tottenham non apre al prestito e i giallorossi – nonostante la volontà del giocatore di tornare in Italia - non hanno neanche l’accordo economico col terzino, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero . Sullo sfondo c’è ancora Luis Henrique, ma la pista che potrebbe riaccendersi è quella che porta ad Alessio Cacciamani. E l’assist arriva direttamente dal Torino che ha chiuso l’accordo con la Fiorentina per Fortini, stesso ruolo dell’ex Juve Stabia. Cairo nei giorni scorsi aveva detto ‘no’ ad un’offerta da 12 milioni (10 più di bonus), ne chiede 20 ma i granata hanno necessità di vendere e nelle prossime ore D'Amico potrebbe preparare il rilancio