Due protagonisti assoluti della stagione e della rimonta che per poco non ha riportato la Roma in Champions
Totti, il balletto per i cinquanta anni sulle note di Ligabue è tutto da ridere
Manu Koné e Claudio Ranieri si sono ritrovati in occasione di Francia-Italia giocata allo Stade de France di Parigi. Il centrocampista giallorosso ha incontrato il suo ex allenatore - attuale direttore tecnico della FIGC - e ha voluto pubblicare il simpatico scatto della reunion sui social. Due protagonisti assoluti della stagione e della rimonta che per poco non ha riportato la Roma in Champions prima dell'arrivo di Gasperini nel giugno 2025.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Endrick, è duello tra Roma e Milan per portarlo in Italia. E Cardinale ha Roc Nation
Calciomercato AS Roma
Kvernadze-Roma, Stirpe allontana le voci di mercato: "Aspetto ancora proposte ufficiali"
News AS Roma
Il presidente del Velez contro Soulé: "Va punito, non è un buon esempio". Cosa è successo
News AS Roma
Bove si racconta: "La finale di Europa League uno dei giorni più brutti della mia vita"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti