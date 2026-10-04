Due protagonisti assoluti della stagione e della rimonta che per poco non ha riportato la Roma in Champions

Redazione
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Manu Koné e Claudio Ranieri si sono ritrovati in occasione di Francia-Italia giocata allo Stade de France di Parigi. Il centrocampista giallorosso ha incontrato il suo ex allenatore - attuale direttore tecnico della FIGC - e ha voluto pubblicare il simpatico scatto della reunion sui social. Due protagonisti assoluti della stagione e della rimonta che per poco non ha riportato la Roma in Champions prima dell'arrivo di Gasperini nel giugno 2025.

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koné ranieri

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