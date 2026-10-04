A Roma continua la ricerca dell'ala sinistra da regalare a Gasperini nel mercato di gennaio e tra i profili monitorati dal ds D'Amico c'è anche Kvernadze, classe 2003 del Frosinone che sta incantando in questo inizio di campionato. Al momento, però, non ci sono stati contatti ufficiali e quella del georgiano rimane un'idea, come confermato anche dal presidente Maurizio Stirpe che al Corriere della Sera ha rivelato: "Kvernadze? Ad oggi sono solo chiacchiere, non ho ricevuto telefonate. Io aspetto solo e sempre proposte ufficiali e concrete". La Roma resta in corsa anche per Endrick nonostante la concorrenza del Milan.