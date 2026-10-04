Il marchio di abbigliamento tedesco ha già lanciato capi con lo stesso design per altri club come Juventus, Bayern Monaco e Real Madrid

Redazione
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Arrivano ulteriori anticipazioni dopo quelle relative alle tre maglie da gara del centenario. Il portale specializzato Footy Headlines ha svelato la nuova collezione Adidas EQT ispirata al design e allo stile degli anni '90. Sono già state pubblicate le prime immagini dei diversi capi: una giacca, una felpa, una t-shirt bianca e un paio di pantaloni che dovrebbero essere rilasciati ufficialmente nel corso dei prossimi mesi. Collezioni simili di ispirazione vintage sono già state lanciate per altri club Adidas come Juventus, Bayern Monaco e Real Madrid.

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