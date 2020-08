Fonseca: “Ok Zaniolo ma ancora non ha i 90 minuti”

Fonseca non guarda indietro e, come scrive Ugo Trani su Il Messaggero, già pensa alla sfida di Duisburg contro il Siviglia in Europa League (giovedì l’ottavo): “La squadra ha giocato con ambizione contro i campioni d’Italia. E abbiamo cambiato tanto per prepararci al Siviglia. Vincere contro i bianconeri è sempre importante, ma in coppa sarà diverso.Questo risultato non conta…”.

Il vero test, più che per le altre riserve, è stato per Zaniolo, tornato titolare a 6 mesi e mezzo dalla partita di andata proprio contro i bianconeri. In Germania, confidando nel rientro di Pellegrini (da oggi si allena: la squadra in campo alle 10 a Trigoria), Nicolò non partirà dall’inizio:“Ha fatto bene ma come si è visto non ha i novanta minuti nelle gambe, era molto stanco”.