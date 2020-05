Fonseca mira la Champions

“Manchiamo di efficacia negli ultimi 30 metri“. Parole che più volte Fonseca ha pronunciato durante la stagione, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

È stata, almeno pubblicamente, la stella polare dei rimproveri che Paulo ha diretto alla squadra. Ossia, quella di essere poco precisa sotto porta. E le statistiche, in effetti, non gli danno torto. La Roma è la terza squadra in serie A per tiri effettuati (330), dietro Napoli (352) e Atalanta (376). Di questi 330, 184 sono finiti nello specchio (55,7%). Il problema è la percentuale tiri/realizzazioni.

Percentuale tra l’altro viziata’ da Mkhitaryan. L’armeno, infatti, a differenza dei suoi compagni è un cecchino formidabile a tal punto dall’essere uno dei migliori giocatori nel rapporto tiri/gol della serie A (6 reti su 18 conclusioni: coefficiente di trasformazione del 33%). Numeri che gli hanno garantito un posto nel suo ruolo nella top 11 europea, finendo nella formazione ideale insieme a giocatori come Vidal, Sancho, Haaland e Aubameyang.

Incidono, probabilmente, le caratteristiche dei singoli. Fonseca non ha specialisti soprattutto da fuori area. Sanno calciare discretamente Zaniolo, Under, Pellegrini, Veretout e Kolarov (eccellente ma da fermo). Sono però finalizzatori occasionali. Anche Dzeko spesso si è ritrovato a giocare spalle alla porta. Nonostante la media-gol del bosniaco in stagione sia di tutto rispetto (12 reti in 25 presenze: 0,48), il coefficiente di trasformazione rimane basso (15,7%) se paragonato ai migliori marcatori del torneo: Immobile (32,5%), Ronaldo (23,3%), Lukaku (29,3%), Ilicic (26,3%), Joao Pedro (34,7%), Caputo (34,2%) e Zapata (28,2%).

Non si avvicina a queste medie Zaniolo (16%) che centravanti non è ma che in futuro dovrà sempre di più essere incisivo sotto porta. Il numero 22 giallorosso sta per iniziare una collaborazione nel campo della comunicazione con Fedez che attraverso la sua agenzia gestirà i social e la comunicazione extra-calcio del calciatore.