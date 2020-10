Fonseca: “Il mercato? Si poteva fare di più”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato nella giornata di ieri una lunga intervista a Record in cui ha parlato soprattutto del mercato da poco concluso da parte del club giallorosso, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. “Ci sono due squadre che fanno investimenti molto più grandi della Roma. In un paio di posizioni avremmo potuto fare meglio. Penso che sarebbe stato importante l’arrivo di un giocatore per sostituire Kluivert ”

Messo in discussione dall’anno scorso, Fonseca ha incassato la fiducia del presidente: “Sempre sentita”.