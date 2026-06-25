Si infiamma il calciomercato della Roma che entro il 30 giugno deve risolvere il nodo legato alle plusvalenze. Oltre a Soulé e Koné in vetrina c'è anche il giovane Romano che è ad un passo dal Cagliari. I sardi hanno superato la concorrenza di Palermo e Bologna, decisiva anche la volontà del giocatore che ha voglia di rimanere in Serie A e di andare in una squadra nella quale può diventare un titolare. La richiesta dei giallorossi era di 8 milioni di euro, ma secondo quanto riportato da Il Messaggero il club dovrà accontentarsi di un milione in meno, soldi comunque utili poiché frutteranno una plusvalenza piena. Nelle prossime ore ci saranno altri incontri tra le parti per definire la trattativa. Si aggiunge un tassello per arrivare al traguardo di fine giugno. La cessione di un big, però, rimane comunque inevitabile e il tempo stringe.