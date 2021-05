Fonseca, il congedo è servito: “È stato un onore allenare qui”

"È stata un'esperienza difficile ma bella. Mai pensato alle dimissioni"

Paulo Fonseca salva la faccia in Europa League ed esce con una vittoria d'orgoglio che fa crescere i rimpianti per il secondo tempo di Manchester, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. I tifosi si consolano con l'arrivo di Mourinho che riesce a tenere alto l'entusiasmo anche a distanza nonostante l'eliminazione. "Mi ha scritto, è stato corretto. È un allenatore che conosco bene anche perché siamo entrambi portoghesi - spiega Fonseca nel post partita -. Non ho mai pensato di dimettermi, non sono una persona che si arrende. Ci sono stati momenti difficili, ma sono sempre stato focalizzato nel mio lavoro e nel migliorare la squadra tutti i giorni. Se gli ho dato consigli? No, in futuro avremo molte opportunità per parlare, ma non credo abbia bisogno dei miei consigli". Fonseca è stato costretto a schierare Darboe al posto Smalling per la mancanza di sostituti. Il giovane classe 2001 arrivato in Italia come rifugiato, stenta a nascondere la commozione davanti ai microfoni: "È stato indescrivibile. Ringrazio Alberto De Rossi che mi ha dato una grande mano. Fonseca mi ha detto che sono tanto forte e di giocare tranquillo, come faccio in allenamento".