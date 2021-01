Fonseca congela Dzeko

Paulo Fonseca non ne piò più e spera che qualcosa, da qui a domani sera, cambi. E che la Roma possa voltare pagina, magari con Dzeko altrove. Ma le possibilità che Edin possa andare via sono minime, scrive Alessandro Angeloni sul Messaggero: non resta che un last minute per la Premier. Se non troverà sistemazione si dovrà per forza arrivare a un compromesso interno.

“Ci sono state tante speculazioni, non voglio contribuire. Bisogna pensare al Verona“. Per Fonseca si può fare a meno di Dzeko, ma il problema è che non basta El Shaarawy, nonostante il suo entusiasmo: è una questione di ruolo. Almeno del ritorno del Faraone il tecnico parla volentieri: “Ha tanta voglia di tornare e aiutare la squadra, ama la Roma”.

A dimostrarlo le parole dello stesso ElSha: “Non vedo l’ora di tornare e lottare per questa maglia”. La Roma, con un attacco da ristrutturare, intanto deve battere il Verona per riprendere il terzo posto e non subire il doppio scavalco Juve-Atalanta.