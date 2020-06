Fonseca, caccia al quarto posto che salva la Roma

Friedkin, il bilancio, Pallotta, Petrachi, i conti in rosso, Pedro, i dissidi interni, il mercato. Tutto confermato e ampiamente documentato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

E la Roma? Mercoledì la squadra di Fonseca tornerà a giocare, ospitando la Sampdoria, dando così il via alla rincorsa al quarto posto. Se l’Atalanta dovesse vincere il recupero contro il Sassuolo i punti da fare in più della squadra di Gasperini in 12 gare diventerebbero 7, in virtù degli scontri diretti a favore dei nerazzurri.

Il difficile per il tecnico sarà tenere unito un gruppo che nella migliore delle ipotesi ha i dubbi di Pastore (“Nessuno di noi sa cosa succederà in futuro. Servono soldi, partiranno molti giocatori“). Nella peggiore invece è consapevole che queste 12 partite che rimangono (più quelle di Europa League) saranno le ultime con la maglia della Roma.

Fonseca ha comunque le idee chiare. Almeno per adesso nessun stravolgimento tattico e avanti con l’esperienza. Il 4-2-3-1 per dieci/undicesimi è pronto. L’unico dubbio riguarda il titolare a destra nel tridente offensivo. Perché se la mediana sarà composta da Diawara e Veretout e il trio dei trequartisti vede Pellegrini (con la Samp ci sarà) al centro e Mkhitaryan (non al meglio) a sinistra con Dzeko centravanti, a destra il ballottaggio – aspettando il rientro di Zaniolo – è ristretto a Perez e Under.

L’aspetto psicologico è un fattore che non potrà non fare la differenza nelle scelte di Fonseca. L’ultimo caso è soltanto un esempio. Ma ce ne sono altri. Anche positivi: Zappacosta, ad esempio, avrà a disposizione questo finale di campionato per strappare la conferma in prestito per l’anno prossimo. La rincorsa sta per iniziare.