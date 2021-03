Fonseca, altro flop in un big match

Il Milan è risorto all’Olimpico, scrollandosi di dosso una crisi che gli ha fatto perdere il primato in favore dell’Inter. La Roma, ancora una volta, non è stata all’altezza di un big-match sbagliando clamorosamente l’approccio a una partita apparsa segnata già dopo 20 minuti, scrive Romolo Buffoni su Il Messaggero, nonostante il risultato fosse ancora miracolosamente sullo 0-0, e perdendo la sua prima partita di campionato in casa.

Ma nel giorno in cui un arbitro, Orsato, va in tv a 90° minuto a inaugurare la trasparenza, Roma-Milan ha offerto episodi che dimostrano come il Var non riesca a fare luce completamente su certe decisioni. Come quelle di Guida sul gol annullato a Mkhytarian e poi sul rigore concesso dopo aver consultato il Var per il contrasto Fazio-Calabria. Il 15° penalty per i rossoneri dopo 23 giornate, più di uno ogni 2 partite. Un record.