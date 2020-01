Fonseca ai 2000 del Tre Fontane: “Assieme a voi possiamo vincere”

Grande festa allo stadio Tre Fontane per la Roma di Paulo Fonseca accolta nel primo giorno dell’anno da circa 2000 tifosi, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

L’ennesima dimostrazione d’amore verso la squadra in un pomeriggio freddo, ma con un sole che ha reso l’ora e mezzo di allenamento più gradevole a famiglie e bambini. Sono stati proprio loro i protagonisti della giornata affollando gli spalti con sciarpe e bandiere per un appuntamento che potrebbe diventare una tradizione.

Fonseca ha risposto con un saluto e un discorso a fine seduta: “Siamo molto contenti di farvi gli auguri in questo modo. Siete fantastici come sempre, ci date coraggio e forza. Speriamo che siate orgogliosi di noi, come noi lo siamo di voi. Tutti insieme siamo più forti e possiamo vincere. Buon anno e forza Roma“.

A seguire l’allenamento in panchina c’erano l’amministratore delegato Guido Fienga e il direttore sportivo Gianluca Petrachi. È proprio con quest’ultimo che il tecnico ha sviluppato nei mesi sintonia ed empatia nel gestire la squadra: “È un grande uomo, ho grande fiducia in lui ed è grande leader. Mi piace molto parlarci, ha ambizione e questo è importante. Abbiamo lo stesso obiettivo, ci confrontiamo molto su come migliorare la squadra”.