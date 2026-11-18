Il più è stato fatto o quasi. La Roma si è messa già alle spalle gli scogli Inter, Como e Napoli riuscendo ad uscirne indenne. Tre pareggi tra qualche rimpianto, ma la strada è sicuramente quella giusta. Anche perché nei principali cinque campionati europei sono solamente altre tre le squadre che possono vantarsi di essere ancora imbattute (Lazio, Borussia Dortmund e Bayern Monaco). Inoltre, i giallorossi hanno già affrontato e battuto l'Atalanta e il Cagliari di Pisacane che tra le cosiddette piccole è tra le rivelazioni della Serie A. Sabato, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, si riparte dopo l'ultima pausa del 2026 e il calendario nelle prossime sette sorride. La prima gara è in programma è quella contro il Parma di Gilardino che naviga nelle zone basse della classifica insieme al Monza terzultimo che sarà ospite all'Olimpico il 29 novembre. Due partite alla portata della Roma che in mezzo affronterà il Paris Saint Germain al Parco dei Principi. Prima di Natale le sfide al cardiopalma con Lazio e Juventus poi l'anno comincerà con il Frosinone (all'Olimpico) e col Venezia (attualmente penultimo) in trasferta. Rispetto all'ultimo tour de force avrà la possibilità di ruotare più volte i giocatori. L'unico lungodegente è Pellegrini. Tra oggi e domani a Trigoria torneranno anche i nazionali. Tra tre giorni i giallorossi torneranno in campo, ma i tifosi residenti nel Lazio ancora non sanno se potranno viaggiare verso Parma. Era attesa ieri la decisione dell'ONMS sulla vendita dei biglietti, ma il comunicato in serata ha deluso i romanisti. E stato tutto rimandato al CASMS. Il club giallorosso è al lavoro con le autorità da diversi giorni per permettere l'apertura del settore ospiti e nella giornata di oggi è attesa una risposta.