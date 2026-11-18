La Roma punta ad un'operazione stile Malen per gennaio
Dybala torna ma Soulé è decisivo: il meraviglioso rebus di Gasperini
Il mirino è sulla Premier, terra di occasioni e di "esuberi miracolosi". Qui la Roma cerca un altro colpo in stile Malen. Uno di quei giocatori che trovano poco spazio ma su cui Gasperini punterebbe ad occhi chiusi, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Subito dopo il sogno Endrick (su cui permane il muro di Mourinho) nella lista del ds D'Amico compare Jamie Gittens. A rendere l'operazione percorribile contribuisce la volontà dell'inglese di sposare il progetto giallorosso. Rimane in corsa anche Jamie Leweling dello Stoccarda.
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