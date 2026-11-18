La prova incredibile con la Grecia e il flop clamoroso (di tutta l'Olanda) contro la Germania. Per Donyell Malen, però, i pensieri da dedicare alla nazionale sono finiti. Oggi l'attaccante sarà di nuovo a Trigoria pronto a rimettersi a disposizione di Gasperini e a inseguire un tris di troni che farebbe invidia alla famiglia Lannister. Malen, infatti, vuole chiudere un 2026 straripante aggiudicandosi il primato di giocatore più prolifico dell'anno solare in Europa. Al momento Bobby è a quota 22 reti, uno in più di Kane. Per restare in vetta non gli resta che continuare a segnare. Farlo gli permetterebbe magari di superare Varela in cima alla classifica cannonieri della serie A. Ma soprattutto aiuterebbe la Roma a rimontare su Lazio e Inter. Il calendario aiuta sia Malen che la squadra di Gasp visto che i prossimi due impegni in agenda sono contro Parma e Monza. E l'olandese potrà contare di nuovo sulla sua spalla ideale. Continua ad allenarsi in gruppo, scrive Francesco Balzani su Leggo, Dybala che sarà a disposizione al Tardini. Al fianco della Joya sono arrivati 11 gol in 13 partite per Malen, praticamente metà del bottino di quest'anno. Un percorso iniziato il 18 gennaio scorso contro il Torino, data dell'ultima rete di Dybala che ha voglia di tornare ad esultare. Tornano a disposizione di Gasp anche Mancini e Svilar mentre si attende domani il ritorno dei sudamericani. Resta sempre viva l'attenzione sul mercato. Il club giallorosso punta al campionato tedesco visto che nel mirino oltre ai nomi noti di Leweling (Stoccarda) e Nusa (Lipsia), c'è da alcune settimane anche Scherhant del Friburgo che ha ben figurato proprio contro Malen nell'ultima sfida di Nations League. Ore calde, infine, sul fronte rinnovi: praticamente definito quello fino al 2029 di Hermoso, si lavora anche al prolungamento di de Roon.