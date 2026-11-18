Numeri da capogiro, da centravanti di razza, da attaccante capace di spostare gli equilibri e trascinare un'intera squadra. In poche parole, Malen è uno dei bomber più devastanti del panorama europeo. Una macchina da gol che ha conquistato Trigoria e acceso inevitabilmente i riflettori delle grandi d'Europa. Dalla Premier League alla Bundes diversi club hanno cominciato a seguirlo con grande attenzione in vista del mercato estivo. La Roma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non vuole farsi trovare impreparata. scorso gennaio, Bobby aveva accettato uno stipendio fino al 2030 da circa 3,7 milioni di euro netti a stagione più bonus, inferiore rispetto a quello che percepiva all'Aston Villa: 4,6 milioni più altri 700mila euro di bonus. Una scelta accompagnata da una stretta di mano con la società, legata proprio alla possibilità di rivedere l'accordo nel caso in cui le prestazioni fossero state all'altezza delle aspettative. E Malen ha mantenuto la promessa. La Roma è pronta a parlare con l'entourage per riconoscergli un trattamento da centravanti (ancor di più) di livello. Il nuovo stipendio con una durata più lunga supererebbe i 4 milioni netti, andando oltre l'attuale soglia rappresentata da Svilar.